В Одессе появились информационные патрули для туристов

В городе Одесса для комфорта туристов отныне в наиболее посещаемых местах будут дежурить так называемые информационные патрули.

Волонтеры, в частности, расскажут об интересных мероприятиях в городе, смогут подсказать дорогу, помочь найти туалет или кафе и разобраться с маршрутами городского транспорта, передает УНИАН.

Отыскать волонтеров на улицах города довольно легко – они одеты в футболки с изображением якоря-сердца. В первый день работы самым популярным оказался вопрос – как добраться до Оперного театра.

По словам заместителя директора городского департамента культуры и туризма Алены Дьяченко, туристы обычно спрашивают об очень известных объектах показа, а также интересуются, где можно воспользоваться свободным доступом к Wi-Fi.



