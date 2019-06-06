Украинку с поддельными водительскими правами задержали на молдавской границе

Гражданку Украины с поддельными водительскими правами задержали на молдавской границе.

Инцидент произошел вечером 5 июня на контрольно-пропускном пункте Джурджулешть-Галац. 31-летняя гражданка Украины, которая находилась за рулём автомобиля Volkswagen Golf. При проверке документов сотрудники пограничной полиции заметили заметили в водительских правах, выданных украинскими властями, признаки фальсификации. Впоследствии подтвердилось, что документ был поддельным.

Позже девушка заявила, что училась в автошколе, но не смогла сдать экзамены, что и побудило её "купить" права за 7 000 гривен.

Поддельный документ был изъят, а женщина продолжила путешествие в качестве пассажира.