Нэстасе с барского плеча готов уступить то, чего у него нет и не было - должность спикера! Социалистам предстоит дискуссия с ДПМ

Нэстасе уступает должность, которой у него не было и не могло быть! И настаивает, чтобы социалисты подписали обязательство, после того как он сам нарушил публичное обязательство перед избирателями о невступление в альянс с ПСРМ.

Лидер ППДП Андрей Нэстасе пытается выглядеть решительным, будучи униженным ПДС и Майей Санду. Он объявил, что уступает должность спикера, которой у него и не было. Более того, он потребовал, чтобы социалисты подписали ряд публичных обязательств. И это несмотря на то, что он лично вместе с Санду и остальными депутатами ПДС и ППДП нарушили обязательства, подписанные 21 февраля, пообещав, что откажутся от своих мандатов, если вступят в формальный или неформальный альянс с ПСРМ. Нэстасе хочет, чтобы социалисты подписали номинально обязательство, что поддержат протокол о политическом сотрудничестве ПСРМ с ACUM. Кроме того, он требует, чтобы депутаты ПСРМ подписали обязательство о том, что внедрение Договора об Ассоциации с ЕС будет для них приоритетом. Другое требование относится лично к президенту страны. Нэстасе требует, чтобы он подписал публичное обязательство о том, что промульгирует законы ACUM, расцененные рядом экспертов в конституционном праве противоречащими Конституции, а также то, что назначит Майю Санду на пост премьер-министра.

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