Эффективность некоторых средства народной медицины, которые применяются для снижения повышенного артериального давления, подтверждается учеными в результате тщательного исследования.
Ученые установили, что всем известный напиток на основе чайного гриба, является хорошим средством для снижения повышенного артериального давления при регулярном приеме, сообщает vesti-ua.net.
Ученые провели шесть тестирований двух групп добровольцев с гипертонией. В первой из них испытуемые в течение двух месяцев ежедневно пили напиток на основе чайного гриба по мере наступления жажды. Испытуемые второй группы имели рацион, в котором содержалось мало пищи с живыми микроорганизмами — пробиотиками.
По окончании эксперимента ученые диагностировали резкое снижение повышенного артериального давления у добровольцев из первой группы, тогда как у участников второй группы подобного не наблюдалось.
Ученые объясняют полезные свойства напитка на основе чайного гриба тем, что содержащиеся в нем полезные бактерии подавляют воздействие жирной и соленой пищи в организме человека, нормализуя флору кишечника, что ведет к снижению повышенного артериального давления.
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Валерий Реницэ