Уровень воды в реке Днестр постепенно будет понижаться

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы сообщает, что 6-10 июня постепенно будет понижаться уровень воды в реке Днестр.

Так, на участке Дубэсарь-Бендеры уровень воды понизится на 1,2-1,7 метра, а на участке Бендеры-Талмаза – на 1,8-2,3 метра.

"Понижение уровня воды в Днестре в указанных районах происходит в связи с решением Дубэсарской гидроэлектростанции сократить объем водосброса из Дубэсарского водохранилища (река Днестр) до 600 кубометров в секунду", - говорится в сообщении Гидрологического центра.