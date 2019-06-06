Унионисты собираются на протест у офиса ПДС

Унионисты начали собираться у офиса ПДС, где решили провести акцию протеста против решения партии Майи Санду уступить социалистам должность председателя парламента.

(15:30) Несколько депутатов вышли поговорить с протестующими. Тем не менее, участники протеста требуют, чтобы к ним вышла лидер ПДС Майя Санду.

(15:21) "Долой предателей", - кричат участники протеста.

В то же время представители партии "Демократия дома" призывают всех несогласных со вчерашним решением политического совета ПДС собраться в три часа дня перед офисом Партии действия и солидарности.

Так же о своем участие в акции заявили и представители общественного объединения "Credinţă Patriei". В это же время интернет-пользователи недовольные и разочарованные решением Майи Санду мобилизируются в соцсетях, чтобы протесовать перед штаб-квартирйо партии.

Среди них блогер Корнелиу Гандабур. Он призвал депутатов-унионистов из ПДС и ППДП не голосовать за спикера от ПСРМ Зинаиду Гречаный.