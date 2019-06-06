Стало известно, сколько частиц пластика люди проглатывают в год

Пластик, способный сохраняться в природе годами и десятилетиями, загрязняет окружающую среду – с этим уже никто не станет спорить.

Но считается, что фрагменты пластмасс опасны в основном для птиц и морских обитателей – они путают их с добычей и проглатывают, из-за чего возможны и летальные исходы, передает мир24.

Ученые выяснили, что данная проблема актуальна и для человека. Новое исследование гласит: обычный человек вдыхает или поглощает около сотни тысяч частиц микропластика ежегодно.

Возможные последствия пока неизвестны. Но некоторые кусочки достаточно малы, чтобы проникнуть в ткани и отравить их токсинами или вызвать реакцию иммунной системы.

Сотрудники Университета Виктории (Канада) подсчитали: люди, в зависимости от пола и возраста, потребляют от 70 до 120 тысяч частиц пластика каждые 12 месяцев.

Для девочек эта цифра составила 74 000 частиц, для взрослых женщин – 98 000, для мальчиков – 81 000 и для мужчин – 121 000.

Те, кто пьет исключительно бутилированную воду, получают «дополнительные» 90 000 частиц, сообщает Environmental Science & Technology.

Напомним, массовое производство пластмасс началось в 1940-е годы, и с тех пор его темпы растут в геометрической прогрессии. Утилизация отходов превратилась в глобальную проблему.

Микропластик – это остатки изделий, которые под влиянием солнца, воздуха и воды распались на крошечные волокна.

Ученые проанализировали 26 предыдущих исследований, где изучалось количество таких волокон в рыбе, моллюсках, сахарных подсластителях и солях, спиртных напитках, водопроводной и бутилированной воде и воздухе.

Затем они подсчитали, сколько таких продуктов человек потребляет в течение года.

Отмечается, что авторы смогли проверить только 15% от общего количества продуктов питания и напитков, так что названные ими цифры, вероятно, даже преуменьшены.