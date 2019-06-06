СМИ: 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала пить гормоны для смены пола

Старшая биологическая дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которой недавно исполнилось 13 лет, серьезно решила стать мальчиком.

Как сообщает аргентинское издание La Nacion, Шайло начала подготовку к смене пола и уже почти год принимает специальные гормональные препараты, чтобы стать более мужественной, передает ТСН.

Отмечается, что звездные родители поддержали решение дочери, поскольку Анджелина, которая известна своими нестандартными методами воспитания, вряд ли будет препятствовать ее желанию.

"Шайло начала гормональное лечение. Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в 12-летнем возрасте при поддержке своих родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта она начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность в соответствии своей идентификации", - передает слова инсайдера издание.

Заметим, что 13-летняя девочка, которая стала первенцем звездных супругов, еще с детства решила носить мальчишескую одежду, стричься коротко и просила называть ее Джоном.