Муравский об условиях Нэстасе и Санду: Можно было еще включить требование послать на Марс представителя ACUM

Очередные действия блока ACUM лишены смысла и направлены против самого политического формирования. Так считает бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский.

"С таким же успехом в перечень условий можно было включить требование послать первым на Марс в составе молдавской экспедиции представителя ACUM. Ни PAS ни DA так и не поняли, что их уступки, благодаря которым они вызвали недовольство определённой части своего электората (не исключено, что и потерю части) не имеют никакого значения", - написал Муравский в Facebook.

Свою позицию бывший вице-премьер пояснил тем, что частичные уступки социалистам ситуацию не изменят. О принятии всех условий ПСРМ пока речи в блоке ACUM не идет. Но если это и случится, то партии Нэстасе и Санду окончательно будут уничтожены как политические игроки.

"Еще раз повторяю: или согласны на все условия или ... А так? Зачем? Ведь теперь ещё один клинышек забит в отношения между Майей и Андреем. Шансы Майи на победу в следующих президентских выборах сильно понижены. Ведь она уже поставлена в позу оправдывающейся перед своим электоратом", - написал Муравский.

Бывший вице-премьер уверен, что союз ПСРМ и ДПМ близок к официальному созданию.

"Политика - это игра, даже нет, борьба. И здесь, как и в настоящей борьбе побеждает тот, у кого техника лучше и у кого есть скрытые приёмы. Дилетантам на борцовском ковре не место. Так что у ACUM есть чёткая перспектива - быть в оппозиции", - уверен Муравский.

При этом бывший вице-премьер считает, что даже оказавшись в оппозиции, у блока ACUM велики шансы вскоре остаться лишь в коротких воспоминаниях народа.