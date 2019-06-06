Столичный адвокат оказался на скамье подсудимых

Столичного адвоката подозревают в том, что он вымогал у женщины 6500 евро, обещая взамен повлиять на судей и добиться принятия благоприятного решения в её отношении.

По словам заявительницы, адвокат попросил у нее деньги после того, как предположил, что может проиграть дело в суде, в результате чего она будет лишена родительских прав.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, адвокат сказ, что ему нужно 3000 евро, чтобы "купить" необходимое решение суда первой инстанции, а потом ещё 3500 для того, чтобы "отблагодарить" судей Апелляционной палаты.

Это с учётом того, что не было ни малейших рисков, что женщина будет лишена родительских прав, а несовершеннолетние будут переданы на воспитание отцу.

Сотрудники НАЦ и прокуроры задержали подозреваемого на 72 часа. Возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. Если вина адвоката будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.