Американские учёные создали систему искусственного интеллекта, способную расшифровать крики и плач младенцев и определить, чего хочет ребёнок. Об этом сообщается в научном журнале Journal of Automatica Sinica.
Американские математики из университета Северного Иллинойса в Де-Калбе поставили для себя нетривиальную задачу — создать систему, которая сможет распознавать и понимать "язык младенцев", передает life.
— Наша главная цель — максимально улучшить здоровье детей и при этом облегчить жизнь их родителям и няням. Скоро мы начнём сотрудничать с больницами и медицинскими научными центрами, — заявила доктор философии, кандидат наук в области электротехники Личуань Лю (Lichuan Liu).
Кроме того, она подчеркнула, что сотрудничество с клиниками и медицинскими центрами поможет не только в дальнейших испытаниях системы, но и в её использовании на практике.
Лю также отметила, что при создании искусственного интеллекта команда учёных основывалась на теории многих врачей-педиатров и родителей, которые уверены, что характер плача младенцев видоизменяется в зависимости от того, чего именно им не хватает в данную минуту.
Учёные предположили, что плач и крики малышей подчиняются тем же правилам распознавания, что и членораздельная речь. Они применили методики по "расшифровке" наборов конкретных звуков и создали на её основе аналог, переводящий "язык младенцев".
К этому результату Лю и её команда шли долгое время. Сначала учёные с помощью системы анализировали записи разных детей, сделанные в одних и тех же ситуациях, и выделяли набор общих черт. Затем пытались классифицировать крики младенцев. В результате, прослушав несколько сотен таких аудиозаписей, система выделила около десятка сигналов в плаче и "речи" малышей, которые могут говорить о том, что младенец хочет есть, спать и т.д.
Комментарии
- Названа польза томатного сока
- Названо оптимальное число шагов в день
- Ученые изобрели "живой пластырь" для сердца, который поможет пережить приступ
- Тревожность может спровоцировать аллергию
- Назван вред всех типов мяса
- Антибиотики, назначаемые стоматологами, могут быть бесполезны и даже опасны
- Ученые открыли способ получения энергии из углекислого газа
- Ученые: Скорлупа кедрового ореха — не мусор, а полезный ингредиент
- Астрономы сфотографировали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
- Британские ученые сочли безопасным употребление 25 чашек кофе в день
- В РКБ установили современное оборудование для диагностики рака шейки матки
- На Буюканах поймали вусмерть пьяного водителя мопеда
- Ученые расшифровали "язык младенцев"
- Пылевая буря накрыла город в Техасе
- Движение транспорта по одной из столичных улиц закроют на месяц
- Ребенок упал с третьего этажа жилого дома на улице Садовяну
- Ряд депутатов ACUM не будут голосовать за кандидата ПСРМ на пост председателя парламента "даже под дулом пистолета"
- НОВОСТЬ ЧАСА! ПСРМ объявила о желании встретиться сегодня с ДПМ, а также о сохранении условий, поставленных ранее
- Состоянее крайне тяжелое, но стабильное: Представитель Бари Алибасова опроверг сообщение о смерти продюсера
- Ученицу столичного лицея имени Георге Асаки приняли в Гарвард
- Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день
- Детали жуткого убийства в Комрате: влюбленные около часа смотрели, как их жертва умирает
- В Украине задержали известного криминального авторитета из Молдовы
- Жители Сорок жалуются на нашествие змей
- Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ