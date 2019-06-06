Ученые расшифровали "язык младенцев"

Американские учёные создали систему искусственного интеллекта, способную расшифровать крики и плач младенцев и определить, чего хочет ребёнок. Об этом сообщается в научном журнале Journal of Automatica Sinica.

Американские математики из университета Северного Иллинойса в Де-Калбе поставили для себя нетривиальную задачу — создать систему, которая сможет распознавать и понимать "язык младенцев", передает life.

— Наша главная цель — максимально улучшить здоровье детей и при этом облегчить жизнь их родителям и няням. Скоро мы начнём сотрудничать с больницами и медицинскими научными центрами, — заявила доктор философии, кандидат наук в области электротехники Личуань Лю (Lichuan Liu).

Кроме того, она подчеркнула, что сотрудничество с клиниками и медицинскими центрами поможет не только в дальнейших испытаниях системы, но и в её использовании на практике.

Лю также отметила, что при создании искусственного интеллекта команда учёных основывалась на теории многих врачей-педиатров и родителей, которые уверены, что характер плача младенцев видоизменяется в зависимости от того, чего именно им не хватает в данную минуту.

Учёные предположили, что плач и крики малышей подчиняются тем же правилам распознавания, что и членораздельная речь. Они применили методики по "расшифровке" наборов конкретных звуков и создали на её основе аналог, переводящий "язык младенцев".

К этому результату Лю и её команда шли долгое время. Сначала учёные с помощью системы анализировали записи разных детей, сделанные в одних и тех же ситуациях, и выделяли набор общих черт. Затем пытались классифицировать крики младенцев. В результате, прослушав несколько сотен таких аудиозаписей, система выделила около десятка сигналов в плаче и "речи" малышей, которые могут говорить о том, что младенец хочет есть, спать и т.д.