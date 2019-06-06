Диагностика рака шейки матки в нашей стране теперь станет более точной и быстрой. В отделении морфопатологии Республиканской клинической больницы установили современное оборудование. Теперь там будут использовать тест Папаниколау, а не методику Романовского.
Опускаем в гистостейнер, аппарат, который окрашивает гистологический анализ. За 38 минут он проходит через различные жидкости.
Ежедневно смогут обрабатывать до тысячи цитологических тестов, а результаты будут готовы через три дня, а не через неделю, как это было раньше.
"Раньше многие процессы проводили вручную. Уровень погрешности был достаточно высоким. Причиной тому был человеческий фактор и низкое качество реактивов. Сейчас субъективизм в обработке данных сведен к минимуму".
Такое же оборудование приобрели и для лаборатории морфопатологии Института матери и ребенка при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству и Фонда ООН в области народонаселения. Потратили на аппаратуру 140 тысяч долларов.
"Сейчас важно, чтобы врачи научились правильно консультировать женщин, брать пробы, отправлять их в лабораторию, эффективно использовать это оборудование", - сказала представитель ЮНФПА в Молдове Рита Колумбия.
Направление на скрининг шейки матки можно получить у семейного врача. Сдавать анализы рекомендуется женщинам от 25 до 61 года. Пап-тест проводится бесплатно.
"Это заболевание, которое можно вылечить, если вовремя его диагностировать. Поэтому обращаться к врачу необходимо по меньшей мере раз в три года", - отметила министр здравоохранения Сильвия Раду.
В Молдове каждый день у одной женщины регистрируют рак шейки матки. Каждые три дня от этой болезни умирает одна пациентка.
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Валерий Реницэ