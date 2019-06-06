Участник "На-На" рассказал о состоянии Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжелое, сейчас он находится в медикаментозном сне, рассказал участник группы «На-На» Владимир Политов в четверг, 6 июня.

«Это не кома, сейчас он отдохнет, позже врачи будут решать», — сказал музыкант.

Политов добавил, что группа узнает о состоянии Алибасова через его сына. По его словам, коллектив планировал отметить в ресторане день рождения продюсера, но в силу обстоятельств приехали поздравить его в больницу, передает Известия.

Также журналисты поинтересовались, как можно было случайно выпить чистящее средство.

«Бари — любитель хватать всё подряд», — ответил Политов.

4 июня стало известно, что Алибасов случайно отравился чистящим средством для труб, приняв его за сок. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. У продюсера диагностировали 4-ю степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.