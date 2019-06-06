Не сдал квартиру в срок: Два брата отсудили у застройщика 48 тысяч евро

48 тысяч евро отсудили два брата, которые вложили это деньги в строительство квартир, однако застройщик не сдал дом в срок. Контракты они заключили в 2017 году. Согласно документу, въехать в новое жилье мужчины должны были через год. Расторгнуть договоры и вернуть деньги строительная компания не захотела. Поэтому потерпевшие наняли адвоката.

"Представитель компании мне сказал, что ни о каком возврате денег и речи быть не может. Но мы читает пункт 10.4 данного контракта, согласно которому по данной причине деньги вернут в течении 12 месяцев", - сказал адвокат Вячеслав Казаку.

Адвокат говорит, что перед тем, как подать в суд на строительную фирму, обратился в Агентство по защите прав потребителей.

"После того, как мы написали иск, застройщик нам сразу ответил, мы пообщались с юристом, а потом у нотариуса подписали документ о расторжении контракта", - сказал Вячеслав Казаку.

С нашими журналистами представители компании-застройщика говорить не захотели.

С 2017 года Агентство по защите прав потребителей способствовала решению семи исков, в результате чего строительные компании вернули почти два с половиной миллиона леев.