Далеко не все, что мы пьем, полезно или хотя бы безвредно. Специалисты назвали пять напитков, от которых стоит отказаться.
Первым в списке стал пакетированный чай. Не так давно эксперты провели исследование, в результате которого в пакетиках была обнаружена кишечная палочка, в некоторых - следы плесени, передате rg.ru.
Вторым пунктом идут газированные напитки. Их главная проблема - большое содержание быстрых углеводов. В банке колы емкостью 0,33 литра может быть от 6,5 до 8 кусков сахара. Поэтому ВОЗ называет сладкую газировку одной из главных причин детского ожирения по всему миру. Регулярное употребление этих напитков чревато не только набором лишнего веса, но и сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, кожными, гинекологическими, урологическими и прочими сопутствующими заболеваниями.
Даже несладкая газировка - не лучший выбор для утоления жажды. Содержащийся углекислый газ раздражает слизистую желудка, стимулирует выработку кислоты, вздутие кишечного тракта и нарушает его моторику.
Стоит сократить употребление растворимого кофе. Он, вопреки расхожему мнению, не является более вредным, чем заварной: просто в нем содержится меньше полезных веществ из-за длительной промышленной обработки. Забудьте про растворимый кофе натощак: эта привычка может привести к гастриту, язве желудка и прочим неприятным заболеваниям. Перебор с кофеином опасен для сердечно-сосудистой системы.
А вот от кофе "3 в 1" лучше отказаться вовсе. Сахара в нем содержится слишком много: как правило, в списке ингредиентов он стоит на первом месте. Вместо молока в пакетик чаще всего добавляют заменители, в том числе - с пальмовым маслом. А процент содержания кофе таков, что бодрости такой напиток вряд ли принесет, только пустые калории.
Замыкают список соки из пакетов. Диетологи сравнивают их со сладкой газировкой: соки лучше только тем, что углекислого газа в них нет. Зато сахара - хоть отбавляй. Витамины, если они есть в составе, явно искусственные. Поэтому лучше съесть один апельсин, нежели выпить стакан "апельсинового" сока из пакета.
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