Болгарию не включили в Шенгенскую зону

Нидерланды снова заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону. Причиной отказа называется коррупция и торговля людьми, пишет 6 июня издание Euractiv.

Европейская комиссия ранее сообщала, что поддерживают вступление Болгарии в Шенген и утверждала, что технические критерии членства в ЕС были выполнены, передает Корреспондент.

В свою очередь, Голландия по-прежнему противится вхождению Болгарии в Шенгенскую зону. 5 июня глава МИД Нидерландов Стеф Блок вновь подчеркнул непримиримую позицию.

"Мы слышали ваше желание присоединиться к Шенгену, но я надеюсь, что вы понимаете, что народ Нидерландов знает о большом количестве мигрантов, прибывающих к нам, мы должны убедиться, что пограничный контроль является бескомпромиссным, прежде чем мы позволим Болгарии быть в Шенгене" , - заявил Блок.

Нидерланды серьезно восприняли скандалы с болгарскими паспортами, которые можно было приобрести за взятку.

За последние десять лет через специальные взносы власти Болгарии предоставили иностранцам 225 паспортов. В Болгарии заявили, что запретят покупку иностранными гражданами болгарского гражданства за инвестиции.