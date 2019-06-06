ПСРМ считает, что у ПДС и ППДП разные требования, и просит блок ACUM определить общую позицию

У ПДС и ППДП разные запросы для дискуссий с ПСРМ относительно формирования парламентского большинства. Учитывая это, социалисты ждут, чтобы партии Майи Санду и Андрея Нэстасе договорились об общей позиции. Такую реакцию опубликовал на Facebook секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан.

«На данный момент мы видим, что позиции партий блока ACUM о запросах к ПСРМ разнятся. Мы ждём общую позицию от ПДС и ДА. В зависимости от ответа блока ACUM мы дадим свой четкий ответ по поводу встречи и времени»,- объявил Чебан.

Напомним, ПДС решила вчера, что поддержит кандидата Социалистов на посту председателя парламента, если ПСРМ проголосует за миноритарное правительство ACUM. Сегодня ППДП объявила свои условия для голосования за спикера от Социалистов.

Андрей Нэстасе хочет, чтобы депутаты социалисты подписали номинально обязательство о том, что поддержат все законы, предложенные ACUM, а также признают приоритетным для себя внедрение Договора об Ассоциации с ЕС. Кроме того, Нэстасе хочет, чтобы президент Игорь Додон взял на себя письменное обязательство промульгировать законы блока ACUM, а также назначить Майю Санду главой правительства.