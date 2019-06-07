В Дубае автобус с туристами попал в ДТП: погибли 17 человек

В Дубае произошла авария, в результате которой погибли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП, в которое попал автобус на оманских номерах, случилось вечером в четверг, 6 июня. В автобусе находился 31 пассажир.

В результате ДТП погибли 15 человек разных национальностей, еще пятеро получили тяжелые травмы. Позже скончались еще двое. Авария произошла, когда водитель выехал на полосу, не предназначенную для движение автобусов, и врезался в дорожный знак, передает УНИАН.

Водителю - за 50 лет, он находится в больнице с умеренными травами. Пока неизвестно, гражданами каких стран были погибшие.