Неопределенная ситуация в парламенте: Блок ACUM ожидает ПСРМ

Неопределенная ситуация в парламенте, Политический блок ACUM ожидает ПСРМ на переговорах о создании правящей коалиции.

После четверга Андрей Нэстасе сдался Майе Санду и объявил, что ППДП отказывается от должности спикера парламента, блок ACUM призвал социалистов к переговорам. Встреча была назначена на сегодня в 8:30.

Напомним, секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан объявил вчера, что социалисты, ждут единой позиции от ПДС и ДА.

9:50 По словам вице-председателя ППДП Александра Слюсар, представители ПСРМ не явились на переговоры. Члены блока ACUM продолжают ждать в парламенте.