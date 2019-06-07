В Германии цирк отказался от дрессированных животных - их заменили голограммы

Сегодня все больше людей отказываются от походов в цирк из-за эксплуатации диких животных.

За год на спектакли цирка Ронкалли продали более 600 тысяч билетов. Защитники прав животных довольны, зрители - тоже, передает УНИАН.

Сегодня все больше людей отказываются от походов в цирк из-за эксплуатации диких животных. Для того, чтобы прекратить обвинения в злоупотреблении животными, немецкий цирк Ронкалли решил заменить животных голограммами.

Таким образом, современные технологии помогли творчеству. Об этом сообщает Designcafeclub. Такое решение руководство цирка приняло в июне 2017 года, когда в Нью-Йорке приняли закон, запрещающий использовать в представлениях диких животных.

Аналогично поступили и в Мадриде и Лос-Анджелесе. Однако, несмотря на запреты, цирковые гастролеры продолжили использовать козлов или пуделей, ссылаясь на то, что это домашние животные.