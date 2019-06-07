В NASA придумали, как спасти застрявший в почве Марса зонд InSight

Оборудование для бурения буквально застряло и его нельзя вытащить обратно.

Специалисты из NASA разработали план по освобождению буровой установки зонда InSight, которая застряла в почве Марса. В конце прошлого года на Марс прибыл зонд NASA InSight, который должен был изучать сейсмическую активность планеты и пробурить рекордную скважину в пять метров.

Но, незадолго после начала миссии инженеры сообщили о поломке, - буровая установка застряла на глубине в 30 см и не может продвинуться дальше, пишет Новое время, передает УНИАН.

Оборудование для бурения буквально застряло и его нельзя вытащить обратно. Сперва ученые думали, что установка уперлась в камень, но сейчас предполагают, что сама почва может преграждать путь оборудованию.

Как пишет Gizmodo, чтобы решить эту проблему, эксперты из NASA планируют сначала поднять опорную конструкцию зонда с помощью роботизированной руки, и лучше рассмотреть буровую установку.

Такая процедура также должна позволить зонду увеличить коэффициент трения бура о марсианскую почву. Если проблема не в самой установке, а в особенностях внутреннего строения Красной планеты - перемещение InSight в другое место ничего не исправит. Поднять зонд с помощью автоматической руки планируют в конце текущего месяца. За это время ученые должны учесть все детали, чтобы случайно не повредить научное оборудование.

Напомним, в NASA планировали, что InSight будет изучать почву Марса почти два года (720 дней), а стоимость всей миссии составляет $850 млн. Сложную роботизированную технику отправили на расстояние в 146 млн км от Земли для того, чтобы исследовать, как зародился и развивался Марс.

"Мелкие детали о том, как развиваются планеты, формируют разницу между местом вроде Земли - где вы можете отправиться в отпуск и получить загар, Венеры - где вы сгорите за секунду или Марса - где вы замерзнете до смерти", - говорил главный научный сотрудник миссии InSight Брюс Банердт.