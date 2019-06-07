В Молдове ежегодно от пищевых отравлений умирают не менее 10 человек

В Республике Молдова ежегодно регистрируются около 20 тысяч случаев заболевания острыми желудочно-кишечными инфекциями, в том числе 10-20 смертей. Эти данные были обнародованы в контексте празднования 7 июня Всемирного дня продовольственной безопасности.

Специалисты Национального агентства общественного здоровья сообщают, что в нашей стране, особенно в летний период, ежегодно регистрируются около 20 эпидемических вспышек, в результате которых заболевают около 300 человек. Наиболее распространенными желудочно-кишечными инфекциями в Республике Молдова являются сальмонелла, кампилобактериоз и энтерогеморрагическая кишечная палочка, передает МОЛДПРЕС.

По данным цитируемого источника, большая часть желудочно-кишечных инфекций вызвана зараженной пищей, а также плохими условиями ее приготовления.

"В области продовольственной безопасности в Республике Молдова существенной проблемой является организация детского питания. Большой опасностью для здоровья детей является нездоровая пища с высоким содержанием соли, сахара и жира, как например сладости, фаст-фуд и др.Эти продукты могут способствовать повышению уровня холестерина, вызвать сердечнососудистые заболевания, диабет, остеопороз и рак", - отметила руководитель пресс-службы НАОЗ Олеся Кроитор.

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что продукты, зараженные опасными бактериями, вирусами, паразитами или химическими веществами, вызывают более 200 видов заболеваний - от диареи до рака. Ежегодно желудочно-кишечными инфекциями заболевают около 600 миллионов человек или один человек из десяти.