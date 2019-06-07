На КПП в Скуленах и Атаках появятся современные лаборатории для проверки ввозимых в страну продуктов

КПП в Скуленах и Атаках оборудуют современными лабораториями для проверки ввозимых в страну продуктов. Проект внедрят в ближайшие два года по примеру Леушен.

Ежедневно через этот пункт таможни в Леушенах проходит около 25 грузовиков с товаром. Для проверки одной партии инспекторам требуется около 15 минут.

За два года работы этого пункта инспекторы НАПБ несколько раз возвращали продукцию. К примеру, почти 200 свиней отправили назад с подозрением на свиную чуму, так же вовремя обнаружили партию картофеля, зараженного кольцевой гнилью.

"Здесь проводят фито-санитарную, санитарно-ветеринарную проверку, проверяют безопасность пищевых продуктов и фито-санитарных товаров. Есть четыре составляющие, которые позволяют нам защищать граждан нашей страны от карантинных объектов", - сказал глава НАПБ Ион Сула.

На строительство лаборатории потратили миллион долларов. Деньги выделил Всемирный банк.

"Всемирный банк совместно с правительством Молдовы решил продлить этот проект еще на два года. Выделены средства на строительство еще двух таких инспекционно-пограничных постов в Атаках и Скуленах", - сказал представитель Всемирного банка Ливиу Гумовский.

Всемирный банк также оказал финансовую поддержку при модернизации погранично-инспекционных пунктов в Тудоре, Криве и Джурджулештах.