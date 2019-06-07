На Чеканах начали обустраивать сквер, с которого открывается прекрасный вид на город. Парковая зона на 4000 квадратных метров появится на улице Марии Дрэган. Власти уже начали выравнивать площадку.
Согласно проекту, в сквере посадят дубы, березы, на газонах появятся кусты роз. Здесь построят и необычную игровую площадку.
Игровая площадка будет в виде корабля, так решили, потому что люди это место называют "волной". Хотим чтобы корабль стал символом нашего сектора.
В сквере также установят 40 скамеек и 25 урн для мусора. Обустроят и парковку.
"В этом сквере с удовольствием будут гулять все, в том числе и молодежь, которой в этом секторе с каждым годом становится все больше. И для туристов это будет интересным местом отдыха. К тому же ночью он будет очень хорошо смотреться", - сказала претор сектора Чеканы Синильга Школьник.
Жители сектора с нетерпением ждут окончания стройки.
"Да, было бы отлично иметь здесь парк для детей, чтобы родители могли здесь отдохнуть и погулять с колясками. Это отличная идея".
"Мы давно ждём обустройства этой зоны. Здесь только машины разъезжали, и развозили по дороге грязь".
"Я с удовольствием буду приходить сюда играть. Возле дома есть игровая площадка, но если будет еще одна новая и более красивая, будет замечательно".
Обустройством сквера на улице Мария Дрэган власти занялись по итогам опроса, проведенного в феврале. На проект выделили три миллиона леев.
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Валерий Реницэ