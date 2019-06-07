Злоупотребляющая спиртным 28-летняя женщина в Омске убила свою двухлетнюю дочь, разозлившись на то, что та накрошила, когда ела булочку, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Омской области.
В управлении уточнили, что преступление произошло еще 9 мая, однако известно о нем стало только 6 июня, когда подруга подозреваемой женщины сообщила в полицию о пропаже девочки. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего".
"По версии следствия, 9 мая в Омске в доме 33 на улице Северная находившаяся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемая, воспитывающая двух детей – трехлетнего сына и двухлетнюю дочь, увидев, что младшая дочь, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате чего ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
В управлении СК отметили, что после этого сожитель женщины вынес тело девочки из дома и спрятал, где именно – подозреваемая пояснить не может.
Сейчас следователи ищут место захоронения ребенка, что представляет сложность в связи с тем, что 19 мая мужчина скончался от алкогольной интоксикации.
Следователи задержали подозреваемую и планируют обратиться в суд с ходатайством о заключении ее под стражу. В СУ СК пояснили, что сначала женщина отрицала свою причастность к убийству и сказала, что девочку убил сожитель, однако "в результате правильно выбранной следователем тактики допроса подозреваемая призналась в содеянном".
"Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная, за месяц до происшествия подозреваемая с детьми переехала из Кировского округа Омска в Центральный – в квартиру к своему сожителю", - рассказали в СК.
Следователи намерены поднять вопрос об ответственности работников органов опеки и попечительства, обязанных осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, и других контролирующих органов, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних.
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