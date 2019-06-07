Наводнения в Малайзии: эвакуированы более тысячи человек

Причиной наводнения в Малайзии стали сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны около недели.

Более тысячи человек эвакуированы из своих домов в связи с сильными наводнениями, обрушившимися на восточную часть Малайзии, сообщает The Straits Times.

Наиболее существенные разрушения отмечаются в центральных и северных районах штата Саравак, где высота вышедшей из берегов рек увеличилась до пяти метров, передает Корреспондент.

Причиной наводнения являются сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны около недели. Власти оперативно отправили в регион помощь, в том числе палатки для беженцев, питьевую воду, продукты и медикаменты.

Синоптики ожидают, что в ближайшие сутки объем осадков уменьшится.