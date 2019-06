Умер шестикратный лауреат Grammy Dr. John

Музыкант в своих композициях мастерски соединял новоорлеанский блюз с психоделическим роком.

Скончался американский музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, более известный под псевдонимом Dr. John. На момент смерти артисту было 78 лет. Об этом отмечается в его Twitter-странице.

В оставленной родственниками публикации отмечается, что музыкант скончался из-за сердечного приступа. Также близкие артиста призывают уважать его частную жизнь, передает Корреспондент.

И известно, что еще в 2017 году Dr. John перестал появляться на сцене. За свою продолжительную карьеру, стартовавшую в 1968 году, он выпустил более 20 альбомов. Также он является шестикратным лауреатом престижной премии Grammy.

Впервые коммерческий успех пришел к Dr. John после выпуска им в 1973 году пластинки In the Right Place. Его музыка соединяет новоорлеанский блюз и психоделический рок.