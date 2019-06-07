YouTube блокирует каналы историков за архивные видео Гитлера

YouTube заблокировал некоторых британских учителей истории из-за загрузки архивных материалов, связанных с Адольфом Гитлером. Причиной этому стало заявление о нарушениях новых руководящих принципов, запрещающих пропаганду ненависти.

Видеохостинг объявил в среду, что он удалит со своей платформы материалы, прославляющие нацистов, в попытке остановить радикализацию людей. Однако в процессе он также удалил видеоролики, загруженные с целью просвещать будущие поколения о рисках фашизма, передает Mignews.

Владелец авторитетного канала MrAllsopHistory Скотт Олсоп, который является преподавателем в международной школе в Румынии, заявил об удалении своего канала сервисом за разжигание ненависти. На канале были сотни исторических видеороликов на различные темы, начиная с высадки в Нормандию до холодной войны.

"Очень важно, чтобы YouTube работал над скорейшим устранением ущерба, причиненного без всякого разбора, – сказал Оллсоп. – Доступ к важным материалам массово запрещен, так как многие другие каналы рассматриваются как пропагандирующие ненависть, хотя они не делают ничего подобного".