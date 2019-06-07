Решение партии Майи Санду уступить социалистам должность председателя парламента вызвало протесты.
Перед офисом ПДС собрались почти 200 ветеранов-комбатантов и сторонников партии "Демократия дома".
- Долой предателей!
- Вчера ПДС изменила название. Теперь она Африканская партия социалистов. Долой Африканскую партию социалистов!
Участники акции говорят, что Майя Санду разочаровала своих избирателей, а ее партия толкает Молдову в руки России.
"Эти граждане, блок ACUM, получил мандаты от избирателей. Как они могут играть в пользу Гречаной? Как можно голосовать за Гречаную на должности спикера и оставаться проевропейцем?", - сказал председатель партии "Демократия дома" Василе Костюк.
"Они решили протянуть руку черту и выполняют план Додон - Козак. Это значит, что следующие 25 - 50 лет Молдова будет трястись по ухабам СНГ. Мы говорим "нет"!", - сказал ветеран боевых действий на Днестре Геннадие Косован.
"Она вешала нам лапшу на уши, что мол мы построим демократическое государство. И где демократия?"
Протестующие требовали, чтобы к ним вышла Майя Санду, но председатель ПДС так и не появилась.
- Иуды должны покинуть Бессарабию. Госпожа Санду, выходите! Поговорим!
- Ребята, не ждите от них ничего. У них мозг не работает. Они моральные и физические импотенты. Им не хватает смелости выйти к людям, выйти к гражданам страны.
К протестующим вышли депутаты Игорь Гросу и Оазу Нантой. Их появление еще больше накалило страсти.
- Отдайте мандаты. Мы требуем, чтобы вы отказались от мандатов!
- Позор! Позор! Позор! Гречаная - это не решение наших проблем. Мы устраивали Рогозину пикет в аэропорту, а теперь вы жмете руку Козаку, недругам?
- Мне стыдно за вас. Вы лицемер.
Ветераны войны на Днестре и активисты партии "Демократия дома" намерены сегодня в 15 часов продолжить акции протеста у памятника Штефану чел Маре.
Комментарии
- Переговоры ДПМ и ПСРМ: обсуждали не функции, а приоритеты народа
- Социалисты не явились на переговоры с блоком ACUM
- Неопределенная ситуация в парламенте: Блок ACUM ожидает ПСРМ
- ПСРМ считает, что у ПДС и ППДП разные требования, и просит блок ACUM определить общую позицию
- Муравский об условиях Нэстасе и Санду: Можно было еще включить требование послать на Марс представителя ACUM
- Унионисты протестуют у офиса ПДС против решения партии Майи Санду
- Нэстасе с барского плеча готов уступить то, чего у него нет и не было - должность спикера! Социалистам предстоит дискуссия с ДПМ
- Ряд депутатов ACUM не будут голосовать за кандидата ПСРМ на пост председателя парламента "даже под дулом пистолета"
- НОВОСТЬ ЧАСА! ПСРМ объявила о желании встретиться сегодня с ДПМ, а также о сохранении условий, поставленных ранее
- Члены ППДП собрались на экстренное заседание
- Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" запустил новый проект
- В Зымбренах праздник Вознесения отметили вместе с днём рождения села
- Создан разлагающийся в океане биопластик
- Вода в озере Валя Морилор загрязнена: рыба погибает
- Фермеры отказываются страховать урожай
- Ряд депутатов ACUM не будут голосовать за кандидата ПСРМ на пост председателя парламента "даже под дулом пистолета"
- НОВОСТЬ ЧАСА! ПСРМ объявила о желании встретиться сегодня с ДПМ, а также о сохранении условий, поставленных ранее
- Назван напиток, снижающий артериальное давление
- Врачи назвали пять напитков, про которые стоит забыть навсегда
- Нэстасе с барского плеча готов уступить то, чего у него нет и не было - должность спикера! Социалистам предстоит дискуссия с ДПМ
- Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день
- В Украине задержали известного криминального авторитета из Молдовы
- Детали жуткого убийства в Комрате: влюбленные около часа смотрели, как их жертва умирает
- Жители Сорок жалуются на нашествие змей
- Участница украинского и румынского шоу талантов была убита в Германии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не следует заниматься разработкой новых проектов. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ