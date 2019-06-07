Протест у офиса ПДС: Сторонники Майи Санду против ее решения уступить ПСРМ должность спикера

Решение партии Майи Санду уступить социалистам должность председателя парламента вызвало протесты.

Перед офисом ПДС собрались почти 200 ветеранов-комбатантов и сторонников партии "Демократия дома".

- Долой предателей!

- Вчера ПДС изменила название. Теперь она Африканская партия социалистов. Долой Африканскую партию социалистов!

Участники акции говорят, что Майя Санду разочаровала своих избирателей, а ее партия толкает Молдову в руки России.

"Эти граждане, блок ACUM, получил мандаты от избирателей. Как они могут играть в пользу Гречаной? Как можно голосовать за Гречаную на должности спикера и оставаться проевропейцем?", - сказал председатель партии "Демократия дома" Василе Костюк.

"Они решили протянуть руку черту и выполняют план Додон - Козак. Это значит, что следующие 25 - 50 лет Молдова будет трястись по ухабам СНГ. Мы говорим "нет"!", - сказал ветеран боевых действий на Днестре Геннадие Косован.

"Она вешала нам лапшу на уши, что мол мы построим демократическое государство. И где демократия?"

Протестующие требовали, чтобы к ним вышла Майя Санду, но председатель ПДС так и не появилась.

- Иуды должны покинуть Бессарабию. Госпожа Санду, выходите! Поговорим!

- Ребята, не ждите от них ничего. У них мозг не работает. Они моральные и физические импотенты. Им не хватает смелости выйти к людям, выйти к гражданам страны.

К протестующим вышли депутаты Игорь Гросу и Оазу Нантой. Их появление еще больше накалило страсти.

- Отдайте мандаты. Мы требуем, чтобы вы отказались от мандатов!

- Позор! Позор! Позор! Гречаная - это не решение наших проблем. Мы устраивали Рогозину пикет в аэропорту, а теперь вы жмете руку Козаку, недругам?

- Мне стыдно за вас. Вы лицемер.

Ветераны войны на Днестре и активисты партии "Демократия дома" намерены сегодня в 15 часов продолжить акции протеста у памятника Штефану чел Маре.