Фермеры отказываются страховать урожай

Капризы погоды оборачиваются для фермеров потерями. Снизить их могло бы страхование урожая. Однако этот инструмент у аграриев не в чести. Они настаивают, что страховщики предлагают непривлекательные условия и выполняют обязательства не вовремя.

У Серджиу Калмыка из села Гырбовец более двух с половиной тысяч гектаров земли. Он выращивает пшеницу, ячмень, подсолнечник, виноград и яблоки. Два дня назад град уничтожил 80 процентов его сада.

"Не будет ни качества, ни продаж. Хотя с ними и так проблемы. Приходилось продавать на сок, по 70 банов", - сказал фермер Сергей Калмык.

Фермер пытался застраховать урожай от последствий града, но в регионе нет противоградовой станции, и в страховке отказали.

"Страховщики говорят, что здесь зона повышенного риска и ничего не защищается, поэтому не хотят страховать", - сказал Сергей Калмык.

Шесть лет фермер страховал урожай, но когда дело доходило до страховых выплат, деньги приходилось буквально выпрашивать.

По закону, страховые компании могут отклонить заявку в случае неизбежного риска. А нанесенный ущерб они оценивают только после уборки урожая. При этом учитывают количественные, а не качественные потери.

"Если застрахованы, например, две тонны подсолнечника, и они были собраны, мы их в расчет не берем. Даже если фермер планировал продать их по шесть леев, а продает по два. Мы не отвечаем за колебания цен", - сказал представитель страховой компании Ион Вахтин.

Государство возмещает фермерам 50 процентов расходов на страхование.

"Многие аграрии не доверяют страховой системе. Наверное, обосновано. Но поэтому и существуют органы власти, министерства, Национальная комиссия по финансовому рынку, который готовы всегда прийти на помощь", - сказал министр сельского хозяйства Николае Чубук.

По данным Агентства по выплатам в сельском хозяйстве, с начала года оно получило 19 заявок на общую сумму свыше полутора миллионов леев. В 2018-м было 149 заявок на семь с половиной миллионов.