Создан разлагающийся в океане биопластик

Разработкой его занимались израильские ученые. В его основу положены полимеры, производимые морскими микроорганизмами.

Группа ученых в Тель-Авиве создала биопластик, который может довольно быстро разлагаться в океане. Об этом пишет ТСН.

Материал был разработан на основе полимеров, который производят морские микроорганизмы, питающиеся водорослями, передает Корреспондент.

Создатели уверяют, что, попадая в океан, данный материал сможет довольно быстро разложиться. Однако ключевое условие - наличие в воде водорослей.

Стоимость такого сырья - доллар за килограмм. Из него можно производить как бутылки для жидкости, так и контейнеры для еды.