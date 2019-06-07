В Зымбренах праздник Вознесения отметили вместе с днём рождения села

Храм села отмечали в праздник Вознесения в Зымбренах. Чтобы гулянья были многолюдными и веселыми, местные жители объехали соседние села и пригласили гостей.

Приглашаем всех от мала до велика на наш праздник.

Храм села - праздник традиционный, и у него немало обычаев. Например, посещение "Лучшего хозяина". Обладателя этого почетного выбирают каждый год всем селом.

"Это, конечно же, повод для гордости. И мы всегда рады принимать гостей. Даже если придет чужак, все равно получит стакан вина и кусок хлеба. Мы рады людям".

Также в храмовый праздник вручается диплом за лучшее обустройство жилого квартала. В этом году отметили инициативу местного жителя, уговорившего соседей вместе разбить парк.

"Наш квартал второй год признают самым обустроенным. При поддержке мэрии мы организовали детскую площадку. Все делаем сообща, все соседи".

Состоялся и обряд освящения дороги, которая связывает Зымбрены с Кишиневом. Сейчас на этом участке идет ремонт.

"Когда восстановят дорогу, добираться станет гораздо удобнее. Сейчас приходится делать большой крюк".

Получило село на храмовый праздник и подарок - после ремонта открылся Дом культуры. Он стоял закрытым много лет, пять миллионов леев на его восстановление выделили Яловенский районный совет и мэрия Зымбрен.

"Дом культуры впервые после ремонта принимает посетителей. Работы длились несколько лет, и я знаю, какие огромные усилия приложила для этого мэрия Зымбрен", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Не обошлось и без традиционной веселой хоры.

"Важно, что с каждым годом этот праздник делает наших людей сплоченнее. Конечно, у нас есть и недостатки, но в праздничный день мы о недостатках не говорим", - сказал мэр Зымбрен Даниел Тону.