Фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" запустил новый проект

В праздник Вознесения фонд Влада Плахотнюка "Эдельвейс" запустил новый проект. Он посвящен профессиональным родителям.

Первыми адресатами стали супруги Чебан из села Кушмирка Шолданештского района. Они воспитывают девятерых приемных детей.

"Мы очень любим этих детей, как собственных. Они получают всю нашу любовь и знания. Мы стараемся дать этим детям все самое лучшее", - сказала профессиональный родитель Лилия Чебан.

Супруги Чебан вместе 38 лет. Их пятеро детей выросли и покинули отчий дом. Тогда то Афанасий и Лилия и решили стать профессиональными родителями.

"Мне нравится заниматься кроликами. Они симпатичные. Я забочусь о них".

"Я сегодня помогла убрать в доме, помыла посуду. Когда прихожу из школы, тоже помогаю, если надо".

История семьи Чебан глубоко тронула всю команду фонда "Эдельвейс".

"Разрешите вручить вам этот букет в знак глубокого уважения. Вы делаете замечательное дело ради этих детей. Вся наша команда и основатель фонда "Эдельвейс" Влад Плахотнюк - мы это очень ценим".

И как всегда, команда "Эдельвейса" пришла не с пустыми руками. Семья Чебан получила множество подарков - телевизор, электропечь, игрушки, сладости и продукты.

"Теперь у нас новый телевизор. Буду смотреть с братьями фантастические фильмы. А еще мультфильмы, которые нравится Думитру".

"Мне из всех подарков больше всего понравились шашки".

"Большое спасибо фонду "Эдельвейс" и Владу Плахотнюку, который не забывает о молдавском народе, о гражданах Молдовы", - сказал профессиональный родитель Афанасие Чебан.

Также фонд "Эдельвейс" предоставил супругам Чебан финансовую помощь, в 10 тысяч леев.

"Эта семья достойна восхищения. Она очень большая, но в ней царит гармония. У детей есть хороший пример для подражания, родители помогут им проложить дорогу в жизни", - заявила директор фонда "Эдельвейс" Лидия Кукош.

Новая акция фонда "Эдельвейс" продлится до конца года.