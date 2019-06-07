Полиция обнаружила во дворе жилого дома на Рышкановке коноплю, стоимостью 50 тыс. леев

300 растений конопли обнаружили полицейские во дворе жилого дома на Рышкановке.

Земля, на которой росла трава, принадлежит 65-летнему мужчине из столицы. В результате продажи растений он получил бы около 50 000 леев.

Мужчину доставили в инспекторат, а растения были собраны, опечатаны и отправлены в лабораторию на экспертизу.

Подозреваемому грозит штраф до 20 000 леев, неоплаченные общественные работы до 100 часов.

Граждан, имеющих какую либо информацию о выращивании наркотикосодержащих растений, просят сообщать по номеру 112.