Выборы башкана в Гагаузии: зарегистрированы 4 кандидата

В Гагаузии завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах башкана. Ее прошли четыре претендента на должность главы автономии.

Это нынешний башкан Ирина Влах, ее советник по юридическим вопросам Иван Бургуджи, депутат Наробного собрания Сергей Чимпоеш и муниципальный советник Дмитрий Манол. Все баллотируются как независимые кандидаты.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Гагаузии Иван Комур, два претендента на участие в выборах сами отказались от гонки, документы еще одного кандидата были отклонены - в них обнаружили поддельные подписи.

Выборы башкана Гагаузии назначены на 30 июня.