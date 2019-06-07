Четверо мужчин задержаны по подозрению в наркоторговле

На 72 часа задержали четверых мужчин по подозрению в наркоторговле в особо крупных размерах. Накануне в их домах в Кишиневе, Комрате и Тараклийском районе прошли обыски.

Полиция обнаружила психотропные таблетки, несколько килограммов марихуаны и другие наркотические вещества, которые продавали, в основном, в южных районах страны.

Помимо большого наркотиков следователи обнаружили и конфисковали оборудование для их приготовления. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.