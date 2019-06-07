Дмитрий Алайба: Мы готовы к досрочным выборам столько раз, пока не получим правительство

Блок ACUM не раз заявляли, что хотят досрочных выборов. Это так же признал Дмитрий Алайба, депутат фракции ПДС.

После парламентских выборов в феврале, Алайба сказал на частном канале, что блок ACUM готов на такое количество досрочных выборов, пока не получит парламентское большинство.

"Мы готовы к досрочным выборам столько раз, пока не получим правительство", - сказал Алайба.