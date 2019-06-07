Блок ACUM не раз заявляли, что хотят досрочных выборов. Это так же признал Дмитрий Алайба, депутат фракции ПДС.
После парламентских выборов в феврале, Алайба сказал на частном канале, что блок ACUM готов на такое количество досрочных выборов, пока не получит парламентское большинство.
"Мы готовы к досрочным выборам столько раз, пока не получим правительство", - сказал Алайба.
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Валерий Реницэ