В Таиланде очевидцы сняли над морем двойной смерч

Видео было сделано туристами, которые отдыхали на пляже. Позднее ролик был опубликован в Сети.

В Таиланде туристы сняли на видео двойной торнадо, который был замечен вблизи воды, или же непосредственно над ней. Ролик был снят отдыхающими в провинции Краби. Об этом пишет The Daily Mail.

В видео показано, как два тонких столба смерча спускаются с облаков, однако так и не достигают поверхности земли, передает Корреспондент.

Свидетелями зрелища стали сотни туристов, отдыхающих поблизости на пляже.

"Я стоял и смотрел несколько минут, а затем облака как будто исчезли. Небо стало серым, и это было довольно страшно", - отметил один из них.