Facebook решил прекратить предустановку приложений Huawei

Будущие смартфоны китайской компании не будут иметь доступа к Google Playstore и его приложениям.

Facebook приостанавливает предустановку приложений на смартфоны Huawei, передает УНИАН.

Об этом сообщает Reuters. Пользователи Facebook, имеющие телефоны Huawei, смогут продолжать пользоваться приложением и получать его обновления. При этом, на новых телефонах Huawei не будет предустановленных приложений Facebook, WhatsApp и Instagram.

Покупатели текущих моделей телефонов Huawei, на которых предварительно не установлен Facebook, могут загрузить приложение из Google Playstore. Вместе с этим, будущие смартфоны китайской компании не будут иметь доступа к Google Playstore и его приложениям. В Facebook и Huawei отказались от комментариев.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать телеком-оборудование, угрожающее безопасности страны.

Указ позволяет блокировать покупку американскими компаниями оборудования, которое представляет угрозу нацбезопасности. В тот же день Huawei и ее подразделения были внесены в черный список Министерства торговли США - так называемый Entity List.