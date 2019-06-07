Как сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований, из 14878 кандидатов 12017 сдают экзамен по румынскому языку и литературе, а 2861 - по русскому языку и литературе, передает МОЛДПРЕС.

Экзамен по иностранному языку состоится 11 июня, а 14 июня 7761 учащийся реального профиля будут сдавать экзамен по математике, 8106 учащихся гуманитарного профиля - по истории румын и всеобщей истории, 259 учащихся спортивного профиля и 483 учащихся художественного профиля - экзамен по профильному предмету.

18 июня выпускники сдадут экзамен на выбор, последний же экзамен на степень бакалавра состоится 21 июня (470 лицеистов сдадут экзамен по родному языку, в том числе 179 – по болгарскому, 260 - гагаузскому, 31 – украинскому языку).

Экзаменационные работы будут проверяться с 4 по 25 июня, а окончательные результаты объявят 4 июля.

Как уточнили в Минобразования, в ходе нынешней сессии пять выпускников лицеев будут сдавать только один экзамен, так как получили «автоматом» три отметки "10" на основании завоеванных на республиканских и международных олимпиадах наград, еще 25 выпускников получат "автоматом" две отметки "10".