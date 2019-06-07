Несостоявшийся кандидат в башканы Гагаузии угрожает членам ЦИК

Несостоявшийся кандидат на должность башкана Гагаузии Василий Аладов угрожает членам Избирательной комиссии автономии заразить их венерическими заболеваниями. Об этом он заявил в видео, который разместил на своей странице в Facebook.

Оскорблениями и угрозами он выразил недовольство тем, что его не зарегистрировали в качестве кандидата для участия в выборах.

"Я вас уверяю, что они плохо закончат. У них родственники будут болеть СПИДом, венерическими неизлечимыми заболеваниями. Сегодня воздушно-капельным путем есть установки, которые предают разную....", - сказал Аладов.

Члены Избирательной комиссии Гагаузии обратились в полицию в связи с угрозами Аладова. Информацию для Publika TV подтвердил глава ведомства Иван Комур. Он объяснил, что Аладов не был зарегистрирован в качестве независимого кандидата, потому что не смог собрать необходимые 1500 подписей. В полиции Гагаузии подтвердили получение такой жалобы, которая будет рассмотрена в ближайшее время.