Андрей Нэстасе и Майя Санду изначально стремились к созданию политической и социальной нестабильности в стране

Майя Санду, Андрей Нэстасе и их коллеги по партиям с самого начала стремились к созданию политической и социальной нестабильности в стране. Об этом свидетельствуют заявления лидеров ПДС и ППДП. Не дождавшись результатов парламентских выборов, они уже заговорили о досрочных выборах.

И позже они продолжали настаивать на необходимости проведения досрочных выборов, называя их наилучшим для тандема ПДС и ППДП сценарием.

"Блок ACUM предпочитает видеть у власти профессионалов, людей неподкупных, которые доказали, что готовы к переменам. Досрочные парламентские выборы для нас - не приоритет, но, вместе с тем, их нельзя воспринимать как конец света", - сказал председатель ППДП Андрей Нэстасе.

"Нам придется проводить выборы до тех пор, пока мы не придем к власти", - сказал депутат ПДС Думитру Алайба.

В то же время, лидеры ПДС и ППДП неоднократно доказывали, что их слова расходятся с делами. Они думают об одном, говорят другое, а делают третье. За несколько дней до февральских парламентских выборов Майя Санду, Андрей Нэстасе и их коллеги по партиям подписали обязательство не вступать и не участвовать в создании правящих коалиций, в том числе с ПСРМ.

Несмотря на это они неоднократно приглашали социалистов на переговоры и заявляли о готовности поддержать кандидатуру ПСРМ на должность председателя парламента.