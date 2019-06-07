Мужчина не учел размер своей машины, когда пытался украсть чужие вещи

У одного из домов во Флориде мужчина захотел украсть чужие коробки, но из-за их размеров попытка едва не провалилась.

Камера безопасности на двери дома в Майами-Дейд зафиксировала неизвестного, забравшего с крыльца большую посылку.

Его попытки разместить поклажу на заднем сидении были безуспешными, пришлось опустить передние, чтобы освободить в машине место, передает Моя Планета.

Его занятие прервала хозяйка имущества, заметившая сцену на видеозвонке, передает ABC7.

Когда женщина вышла на крыльцо, воришка быстро покинул место преступления, даже не закрыв заднюю дверь. Как сообщил хозяин коробок, внутри находилась мебель для патио стоимостью в $1200.