Курение вейпов может заметно ухудшить работу легких, так как вырабатываемый ими никотиновый пар препятствует выводу мокроты из дыхательных путей. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
"Никотиновые электронные сигареты совсем не безвредны, как считают их любители. Как минимум, они повышают риск развития хронического бронхита. Наше открытие и наблюдения других ученых заставляют сомневаться в том, что их можно использовать для борьбы с курением, учитывая их связь с болезнями легких", — рассказывает Маттиас Салате (Matthias Salathe) из университета Канзаса (США).
В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты, передает РИА Новости.
Эти исследования привели к противоречивым результатам. В целом, табачный дым был признан более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.
Вдобавок, относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем.
Кроме того, они нашли следы бактерий и грибков в жидкости для вейпов и доказали, что они не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.
Салате и его коллеги почти случайно открыли еще одно негативное качество вейпов, сближающее их с обычными табачными изделиями, наблюдая за тем, как сигаретный дым и испарения их электронных "кузин" влияли на работу дыхательных путей в легких овец.
Трахеи, бронхи и другие части органов дыхания человека и животных покрыты особыми бокаловидными клетками, которые вырабатывают слизь, защищающую легкие от инфекций, пыли и повреждений. В свою очередь, эти тельца имеют множество выростов, так называемых ресничек, помогающих им избавляться от старой мокроты и выводить ее из организма.
Табачный дым, как показали опыты авторов статьи на культурах человеческих клеток и на лабораторных овцах, нарушает работу этой "транспортировочной системы" и заставляет реснички медленнее биться. Пытаясь понять, что происходит, ученые проследили за тем, как поменялась работа этих клеток при контакте с дымом.
Оказалось, что проблемы с работой бокаловидных клеток были напрямую связаны с никотином, а не с другими компонентами табачного дыма. Это вещество воздействовало на один из рецепторов на поверхности этих телец, TRPA1, что, по всей видимости, заставляло их реже "взмахивать" ресничками.
П
одобное открытие удивило ученых, так как данный белок раньше связывался не с работой легких, а с реакцией кожи и других внешних органов на холод, горчицу, слезоточивые газы или другие раздражители.
С другой стороны, биологи давно знали, что TRPA1 умеет соединяться с никотином, что иногда приводит к развитию чесотки или раздражения кожи у курильщиков, пытающихся бросить табак пи помощи никотиновых пластырей или спреев.
Столкнувшись с подобным свойством никотина, ученые проверили, будут ли испарения электронных сигарет влиять на работу легких таким же образом. Для этого они закупили несколько популярных марок вейпов и жидкостей для них, подключили их к специальному роботу-"курильщику" и ввели полученный пар в легкие овец.
Эти опыты показали, что вейпы действовали на легкие так же сильно, как и обычный табачный дым, но при этом нарушения в работе ресничек длились заметно дольше из-за того, что никотина в их жидкости и паре содержится заметно больше, чем в сигаретах. Выкуривание всего двух "сигарет" уменьшало скорость движения мокроты примерно в два раза, причем этот эффект сохранялся на протяжении шести часов.
Все это, как считают исследователи, говорит о том, что вейпы не менее опасны для здоровья легких, чем обычные сигареты. Вдобавок, наличие подобного свойства у никотина объясняет то, почему любители электронных сигарет столь же часто страдают от бронхита, хронической обструктивной болезни легких и других проблем с дыханием, как и классические курильщики.
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