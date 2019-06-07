В Молдове синоптики продлили желтый код метеоопасности в связи с ливнями и локальными подтоплениями

Государственная гидрометеорологическая служба объявила до субботы, 8 июня, "желтый" код метеоопасности в связи с грозами, сильными ливнями, градом, шквалистым ветром.

Как сообщили синоптики, в указанный период ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 л/м2), град и усиление шквалистого ветра до 15-20 м/с.

Дождливая погода сохранится до понедельника, 10 июня, после чего наступит жара. На следующей неделе температура воздуха составит до 32 градусов днем и до 20 градусов ночью, передает МОЛДПРЕС.

До 10 июня продлен объявленный гидрологами "желтый" код в связи с вероятностью локальных подтоплений ввиду обильных осадков.

Так, по данным Гидрологического центра, ожидается повышение уровня воды в малых реках местами на 0,5-1,0 метра и формирование сильных потоков воды, которые могут создавать риск локальных подтоплений.

В этой связи гидрологи предупреждают местные власти, экономических агентов, в ведении которых находятся водохранилища, проверить статус плотин, мостов и водоотводов и привести их в порядок, где это необходимо, а также укрепить дамбы.

На этой неделе от дождей пострадали более 180 га сахарной свеклы, 731 га подсолнечника, 836 га кукурузы и не менее 76 га садов и несколько десятков километров дорог. Подтопленными оказались сотни домохозяйств и огородов в нескольких районах страны.

Кроме того, в результате проливных дождей погибли люди. Во вторник вечером 54-летний мужчина утонул в потоках воды в с. Скэйень Дондюшанского района, а в левобережье Днестра в девочку попала молния, она умерла.