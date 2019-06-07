В Афинах построили первую мечеть

В Афинах завершено строительство первой после провозглашения независимости страны мечети, в пятницу министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу посетил ее, чтобы получить информацию о ходе работ, сообщило Минобразования.

"Это чрезвычайно важный день для нашей страны, когда после многих противодействий и препятствий нам удалось построить мечеть и окрестное пространство для наших граждан-мусульман, для тех, кто оказался в стране либо в качестве иммигрантов, либо в качестве беженцев, либо посещает ее", - сказал Гавроглу.

На вопрос, когда состоится первая молитва в мечети, Гавроглу ответил, что это произойдет в сентябре, хотя он не исключил возможности, что это будет 16 августа.

"Мы бы хотели, чтобы 16 августа была первая молитва", - сказал министр, добавив, что не может гарантировать это с абсолютной уверенностью, поскольку "бюрократия имеет свой собственный темп". Организация по управлению мечетью была зарегистрирована всего несколько дней назад. Министр также сказал, что президентский указ об имаме уже опубликован.

По оценкам Гавроглу, число мусульман в стране составляет от 150 тысяч до 200 тысяч человек, включая "греческих граждан, мигрантов, беженцев и людей, посещающих Грецию в туристических или деловых целях".

Член управляющего совета мечети Асер Хайдер сообщил, что одновременно в ней могут молиться 369 верующих, передает РИА Новости.

"Сегодня сбылась мечта. Мечеть греческое мусульманское общество ждет несколько лет. Мы рады, что у мусульман наконец-то появится достойное место для поклонения, и это вопрос времени, когда оно вступит в строй", - добавил он.

В области безопасности, по его словам, "нет ни малейшей проблемы".

"Греческое общество очень терпимо к религиям. Неправильно думать о реакции или страхе перед чем-то", - сказал он.



Афинская мечеть ничем не напоминает османские мечети. В частности, у нее нет минарета, поскольку он не гармонирует с окружающей средой. Над входом на греческом и английском языках расположена большая надпись - "Греческое государство. Министерство образования, науки и по делам религий. Исламская мечеть Афин".

Афины оставались последней европейской столицей, где нет мечети. После провозглашения независимости от Османской империи в 1832 году ни одно правительство Греции не разрешало строить мечеть в городе. Однако в 2013 году правительство одобрило выделение 946 тысяч евро на строительство мечети в районе Вотаникос. Строительство ее шло, несмотря на протесты местных жителей.