БАК 2019: одного ученика удалили с экзамена

Первое удаление с бакалаврского экзамена 2019 года. Один учащийся был удалён сегодня, 7 июня, с экзамена по языку обучения, поскольку пытался скопировать. Дело произошло в бакалаврском центре в Кишиневе.

Директор Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатол Топалэ заявил, что учащийся больше не сможет участвовать в других экзаменах на степень бакалавра, которые должны пройти на этой сессии. Чтобы получить степень бакалавра, ему нужно будет принять участие в сессии в следующем году, передает IPN.

В пятницу 14 878 кандидатов приняли участие в бакалаврском экзамене. Из них 12 017 сдали экзамен по румынскому языку и литературе, а 2 861 - по русскому языку и литературе.

Следующий экзамен на степень бакалавра состоится во вторник, 11 июня, по иностранному языку. На экзамен записались 15 451 кандидатов, из которых: 10138 по английскому языку, в 5060 – по французскому, 139, – по немецкому, 41 – по испанскому языку, 24 –итальянскому языку, 49, – по турецкому языку.