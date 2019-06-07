Первое удаление с бакалаврского экзамена 2019 года. Один учащийся был удалён сегодня, 7 июня, с экзамена по языку обучения, поскольку пытался скопировать. Дело произошло в бакалаврском центре в Кишиневе.
Директор Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатол Топалэ заявил, что учащийся больше не сможет участвовать в других экзаменах на степень бакалавра, которые должны пройти на этой сессии. Чтобы получить степень бакалавра, ему нужно будет принять участие в сессии в следующем году, передает IPN.
В пятницу 14 878 кандидатов приняли участие в бакалаврском экзамене. Из них 12 017 сдали экзамен по румынскому языку и литературе, а 2 861 - по русскому языку и литературе.
Следующий экзамен на степень бакалавра состоится во вторник, 11 июня, по иностранному языку. На экзамен записались 15 451 кандидатов, из которых: 10138 по английскому языку, в 5060 – по французскому, 139, – по немецкому, 41 – по испанскому языку, 24 –итальянскому языку, 49, – по турецкому языку.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
Валерий Реницэ