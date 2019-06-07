В Нидерландах случайно нашли крупную кокаиновую лабораторию

В Нидерландах случайно обнаружили одну из крупнейших в истории страны нарколабораторий. Об этом говорится в заявлении полиции.

Это произошло на северо-востоке провинции Зеландия после непогоды. Как сообщается, в ночь на 6 июня над регионом пронеслась буря, повалившая деревья. Местные жители утром решили убрать обломки и во время работы почувствовали странный запах. Также они увидели подозрительных людей, прохаживающихся вокруг расположенного неподалеку амбара, передает Lenta.

Они вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. В итоге полицейские обнаружили в постройке лабораторию по очистке кокаина. Внутри нашли большое количество наркотика, однако его точные объемы не называются. Предполагаемые владельцы лаборатории успели скрыться.

6 июня сообщалось о двух гражданах Монголии с дипломатическими паспортами, которых задержали в Германии с 70 килограммами героина.