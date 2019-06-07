Спецназ Fulger мобилизуется: Четыре машины замечены в центре столицы

Четыре автомобиля бригады полицейского спецназа Fulger с людьми в масках были замечены на нескольких улицах центра столицы. Вероятнее всего, они направляются к офису Партии Действие и Солидарность (ПДС), где был объявлен протест.

Два автомобиля замечены на улице Михай Эминеску, еще два - на пересечении улиц Василе Александри и Алексей Матеевич.

Отметим, что в этот момент сотни людей собрались возле бывшего кинотеатра „Gaudeamus”. В руках они держат транспаранты с надписями: "Майя и Андрей погружают страну в кризис". Большинство манифестантов отказываются отвечать на вопросы репортеров UNIMEDIA.

Движение транспорта в этой зоне было остановлено, вокруг много людей в масках.