Андрей Нэстасе просит денег на партийные нужды

Владелец 10-ти домов, квартиры, 11-ти земельных участков и двух автомобилей просит денег на партийные нужды.

Лидер "Платформы DA", за которым стоят беглые преступники Цопа, снова объявил о поиске спонсоров. В эфире частного телеканала он попросил помощи у предпринимателей.

- Могу я обратиться к бизнесменам?

- Обращайтесь.

- Друзья, без вас нам очень трудно. Присоединяйтесь к нам, делайте пожертвования. Помогайте нам.

Во время предвыборной кампании Андрей Нэстасе просил денег у избирателей, хотя всегда говорил о бедности в стране.

"Нам нужны средства для двух важных вещей. Во-первых, на печать газет и листовок, во-вторых, на бензин, чтобы ездить на встречи. Одна газета стоит 50 банов, листовка – 30. Чтобы охватить 150 тысяч семей, нам нужен бюджет в 75 тысяч леев.

Также у нас огромные затраты на содержание офиса партии. Это канцтовары, электроэнергия, интернет, телефонная связь с людьми по всей стране и за границей", - сказал председатель ППДП Андрей Нэстасе.

По данным последнего финансового отчёта, представленного в ЦИК, в первом квартале прошлого года "Платформа DA" получила пожертвований на 91-ну тысячу леев. Больше всего перечислил тогдашний руководитель предвыборного штаба Андрея Нэстасе Александр Македон. Сам лидер партии не пожертвовал ничего.

До этого он заявлял, что все его имущество - результат многолетней работы. И признавал, что положил миллионы на счета матери и тёщи.

"Построил дом, купил участок. Часть денег положил на счёт матери. И заметьте: почти такую же сумму я перечислил тёще. Видите, я забочусь о них одинаково", - сказал Нэстасе.

После утверждения депутатских мандатов Андрей Нэстасе наравне с другими законодателями получает зарплату.

- Вам хватает депутатской зарплаты на жизнь?

- Не думаю. Не думаю, что эта зарплата может покрыть все расходы.

Доходов в последние годы Андрей Нэстасе не декларировал. В связи с этим демократ Сергей Сырбу запросил у налоговой информацию об его отчислениях.

"Господин Нэстасе заявляет, что у него нет доходов на территории Молдовы. Но есть доходы от определённой деятельности в Германии. Если он живёт на деньги, полученные там законно, давайте узнаем - действительно ли у него есть законная деятельность в Германии", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

В декларации о доходах Андрей Нэстасе указал заработок жены - 68 тысяч евро, и пособия на детей - еще 14 тысяч. Он - владелец нескольких земельных участков, купленных с 2004-го по 17 год. Их общая стоимость превышает 420 тысяч леев.